SON DAKİKA - Ayasofya’da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya ibadete açık mı, ne zaman açılıyor?

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberi ile beraber ibadete açılacağı duyurulan Ayasofya ilk namaz tarihi şimdiden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyonların beklediği açıklama geçtiğimiz hafta duyurulurken caminin ibadete hazır hale getirilebilmesi için bazı çalışmalar yürütülüyor. Peki, Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya ibadete açık mı, ne zaman açılıyor? İşte son dakika haberinin detayları…

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK? SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ…

Neredeyse haftalardır yalnızca ülke gündeminde değil dünya gündeminde de yer alan tarihi Ayasofya kararı verildi ve yapının camiye çevrilerek belirlenen tarihte ibadete açılmasına karar kılındı. İlk namazın kılınacağı tarih için ise şimdiden binlerce vatandaşın geri sayımı başladı…