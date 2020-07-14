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Haberler Yaşam Haberleri Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2020 eczaneler çalışıyor mu?

? 15 Temmuz 2020 ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Ülkemizde resmi tatil ilan edilen bugün için birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç satın almak için gittiğimiz eczanelerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Resmi tatilde ilaç ve medikal ürünleri almak isteyenler sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2020 ?

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Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2020 eczaneler çalışıyor mu?

Türkiye'de 15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle anma törenleri ve demokrasi zaferini kutlama zaferi gerçekleşecek. İlaç ve medikal ürünlerini almak isteyenler sorusunun yanıtına ulaşmaya çalışıyor. Hafta içi Çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz'da eczanelerin çalışıp çalışmadığı ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz 2020 ?

15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü resmi tatil ilan edilmiştir. Eczaneye gitmek isteyen vatandaşlar için 15 Temmuz'da eczaneler açık mı?

İşte yanıtı…

Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2020 eczaneler çalışıyor mu?

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

15 TEMMUZ'DA HASTANELER, ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Hastane, , sağlık ocakları ve aile hekimlikleri de 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü kapalı olacak. Hastanelerde bazı doktorlar nöbetçi olacakken, acil servisler hizmet edecek. Eczaneler ise nöbetçilik sistemiyle çalışacak. Nöbetçi eczaneler listesi de e-Devlet kapısı ve illerin eczacılar odaları birliklerinin sitelerinden öğrenilecek.

Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2020 eczaneler çalışıyor mu?
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Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2020 eczaneler çalışıyor mu?
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