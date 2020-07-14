Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2020 eczaneler çalışıyor mu?

Türkiye'de 15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle anma törenleri ve demokrasi zaferini kutlama zaferi gerçekleşecek. İlaç ve medikal ürünlerini almak isteyenler yarın eczaneler açık mı sorusunun yanıtına ulaşmaya çalışıyor. Hafta içi Çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz'da eczanelerin çalışıp çalışmadığı ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz 2020 eczaneler çalışıyor mu?

15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü resmi tatil ilan edilmiştir. Eczaneye gitmek isteyen vatandaşlar için 15 Temmuz'da eczaneler açık mı?

İşte yanıtı…