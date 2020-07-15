Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz 2020 bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?

Bu yıl 15 Temmuz 2020 tarihi Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta içi olmasından dolayı ve bilindiği üzere resmi tatil olduğu için 15 Temmuz bankalar açık mı sorusunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Özellikle banka işlemlerini halletmek isteyenler resmi tatil gününde bankaların hizmet verip vermediğini öğrenmek istiyor. Peki; Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz 2020 bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı?

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz 2020 resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki; bankalarda işleri olan vatandaşlar için; 15 Temmuz'da bankalar açık mı?

İşte yanıtı...