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Destanı’ senfonisi büyüledi

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci ’nun Milli Mücadele ruhunu yansıtmak için yazdığı ‘ Destanı’ adlı eseri ilk kez seslendirildi

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
‘15 Temmuz Destanı’ senfonisi büyüledi
Milletin iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'un 4. yılında, "15 Temmuz Destanı", duayen besteci Fahir Atakoğlu'nun senfonik eseriyle yeniden yazıldı. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun, Milli Mücadele ruhu için yazdığı "15 Temmuz Destanı" adlı eseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu ile seslendirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yılına özel konser düzenlendi. İletişim Başkanlığının organizasyonunda Havuzlu Bahçe'de gerçekleştirilen konserde, ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun Milli Mücadele ruhu için notalara döktüğü "15 Temmuz Destanı" isimli bestesi de ilk kez dinleyicilerle buluştu.

NOTALARA DÖKTÜ
Kalkışma gecesinin en önemli anlarını ve mekanlarını notalara döken beste, "İhanet, şeref, Marmaris, sela, çağrı, başkomutan, milletin evi, şehitler köprüsü ve demokrasi nöbeti" bölümlerinden oluştu. Atakoğlu'na konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu ile ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer de eşlik etti.

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‘15 Temmuz Destanı’ senfonisi büyüledi
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