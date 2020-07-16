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'in "katlanan adamı" 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek mi?

’de “” olarak adlandırılan ve 25 yıldır yürümekte zorlanan 44 yaşındaki çiftçi 'nın geçirdiği operasyonun ardından yeniden yürüyeceği ifade edildi. 71 yaşındaki annesine bakan Hua, geçen yılın Haziran ayından Aralık'a kadar bir dizi cerrahi operasyon geçirmişti.

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 17:16 Son Güncelleme: 16.7.2020 17:51 ABONE OL
Çin'in katlanan adamı 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek mi?

19 yaşında iken omurgayı ve omurga ile kalça kemiği arasındaki eklemi etkileyen ağrılı, iltihaplı bir romatizma türü olan ankilozan spondilit teşhisi konulan çiftçi 25 yıldan fazla süredir dik duramıyor.

Çin'in katlanan adamı 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek mi?

Hua bu özelliğinden dolayı 'de "" olarak bilinirken, Hua'ya 71 yaşındaki annesi bakıyor.

Çin'in katlanan adamı 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek mi?

'deki Shenzhen Üniversitesi Genel Hastanesi'ne genç adamın tedavisini üstlendi.

Çin'in katlanan adamı 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek mi?

Hastanedeki cerrahlar Hua için geçen yılın Haziran ayından Aralık'a kadar bir dizi cerrahi operasyon gerçekleştirdi.

Çin'in katlanan adamı 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek mi?

Doktorlar şimdi dik durabilen Hua'nın yeniden yürüyebileceğini söylerken, ameliyatın başarılı geçmesinin büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Çin'in katlanan adamı 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek mi?
Çin'in katlanan adamı 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek mi?
Çin'in katlanan adamı 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek mi?
Çin'in katlanan adamı 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek mi?
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Çin'in "katlanan adamı" 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek mi?
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