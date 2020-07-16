Çin'in "katlanan adamı" 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek mi?

19 yaşında iken omurgayı ve omurga ile kalça kemiği arasındaki eklemi etkileyen ağrılı, iltihaplı bir romatizma türü olan ankilozan spondilit teşhisi konulan çiftçi Li Hua 25 yıldan fazla süredir dik duramıyor.
Hua bu özelliğinden dolayı Çin'de "Katlanan adam" olarak bilinirken, Hua'ya 71 yaşındaki annesi bakıyor.
Hastanedeki cerrahlar Hua için geçen yılın Haziran ayından Aralık'a kadar bir dizi cerrahi operasyon gerçekleştirdi.
Doktorlar şimdi dik durabilen Hua'nın yeniden yürüyebileceğini söylerken, ameliyatın başarılı geçmesinin büyük bir şans olduğunu dile getirdi.