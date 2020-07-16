Çocuklarını tedavi ettirmeyen anne-babaya dava!

Üç yaşındaki Hakan bebek geçtiğimiz yıl Mart ayında rahatsızlandığı gerekçesiyle Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük bebeğin yapılan incelemede dolaşım ve solunum sıkıntısı çektiği tespit edildi. Küçük bebek yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti. Küçük bebeğin ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Küçük Hakan'ın anne ve babası olayla ilgili ifadesinde başvuruldu. Baba Cevdet Ö. ve küçük Hakan'ın ölmeden bir hafta önce nezle olduğunu Nur tepe Polikliniğinde çocuğunu tedavi ettirdiğini ve doktorun verdiği ilaçları kullandığını anlatırken anne leyla Ö., bebeğin vefatından önce hasta olup olmadığı ve en son ne zaman muayene ettirildiği konusunda çelişkili beyanlarda bulundu.

ABLASI DA ÖLMÜŞ



Yapılan soruşturmada Hakan'ın ölümünden bir yıl önce nergis isimli bir kardeşi olduğu henüz bir yaşındaki küçük Nergis'in de benzer bir şekilde vefat ettiği ortaya çıktı. Savcılık küçük Nergis'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayı incelediğinde anne Leyla Özkan'ın bakımında tek başına olduğu, babanın asker olduğu ve annenin küçük Nergis'in ölümünde kusuru olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

TEDAVİ ETTİRMEMİŞLER



Küçük Hakan'ın ölümüyle ilgili küsur olup olmadığının tespit edilmesi için dosya adli tıp Kurumu'na gönderildi. Hakan bebeğin kanda ve iç organlarında oluşan enfeksiyon nedeniyle öldüğüne dair rapor verildi. Adli tıp kurumu, anne ve babası da dahil olmak üzere küçük bebeğin ölümünde anne-babanın bir sorumluluğun olup olmadığının belirtilmesinin ancak mahkeme hususunda soruşturulması gerektiğini beyan etti. Rapor sonrası savcılık küçük Hakan'ın ölümüne yakın zamanda herhangi bir sağlık birimine başvurulup muayenesinin yapılmadığını tespit etti. Fakat baba çocuğun ölümüne yakın hastaneye götürdüğünü ve tedavi ettirdiğini iddia etmişti.

ANNE- BABAYA DAVA



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda hakkının anne ve babası hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede küçük bebeğin bakım ve gözetimi ile yükümlü olan ailesinin ölümüne yakın zamanda muayene ettirmeyerek ölüm olayında kusurlarının olduğunu belirten bir iddianame düzenledi. Taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanmaları istenen anne baba asliye ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.