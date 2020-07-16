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Gençlerden ödüllü afişleri

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Gençlerden ödüllü 15 Temmuz afişleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 2016'da gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitleri" konulu "Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması"nda ödüle layık görülen afişleri yeniden sergiledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından önceki gün Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda ziyarete açılan sergi 24 Temmuz'a kadar açık kalacak. Yavuz, sergiyle darbecilere karşı birlik ve beraberliğin gücünü temsil eden bağımsızlık inancının, milletin devletine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ve eşsiz mücadele ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması ve görsel bir bellek oluşturulmasının amaçlandığını vurguladı.
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Gençlerden ödüllü 15 Temmuz afişleri
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