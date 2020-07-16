MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 15 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

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MPİ sonuçları açıklandı! BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) haftalık olarak Çarşamba günleri çekilişini düzenlediği oyununun 996. Hafta çekilişi bugün (15 Temmuz 2020 Çarşamba) yapılarak haftanın şanslı numaraları belirlendi. Şans Topu 15 Temmuz çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve büyük ikramiyenin kazananı olma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusunun cevabına erişmek istiyor. İşte ekranı…

Giriş Tarihi: 15.7.2020 22:08 Son Güncelleme: 16.7.2020 08:24 ABONE OL
Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango 15 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba günleri çekilişi yapılan oyunu 996. hafta şanslı numaraları 15 Temmuz 2020 Çarşamba (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belirlendi. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek hayallerini süsleyen büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını merak ederek MPİ 15 Temmuz açıklandı mı? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

MPİ Şans Topu 996. Hafta şanslı numaraları Millİ Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları...

Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango 15 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ 996. hafta sonuçları: 5 - 15 - 2 - 8 - 16 + 10


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Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

  • (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
  • Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango 15 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 15 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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