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Haberi: ile ilgili uzman isimden uyarı! 7.6 ve tsunami…

Günlerdir süregelen irili ufaklı depremler tedirginliği arttırırken, deprem kuşağında olduğumuz gerçeğini de bir kez daha hatırlattı. Özellikle beklenen ile ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak, Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Marmara Bölgesi’nde deprem beklendiğini belirtti ve olası senaryo için uyarılarda bulundu. İşte haberinin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 15:38 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Marmara depremi ile ilgili uzman isimden uyarı! 7.6 ve tsunami…

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Türkiye'de yaşanması ön görülen olası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Er, 'Bugün itibariyle Silivri açıklarında sismik boşluk olarak adlandırılan yerde oluşabilecek bir depremin büyüklüğü 7.6 civarındadır. 7.6 şiddetinde bir deprem beklenmektedir.' dedi.

DEPREM UZMANI UYARDI! MARMARA DENİZİNDE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan, Marmara Denizi'nde yaşanan 7'nin üzerinde bir depremde bütün kıyı kesiminde tsunami oluşabileceğini belirtti.

İşte deprem uzmanı Er'in o açıklamaları:

Son Dakika Haberi: Marmara depremi ile ilgili uzman isimden uyarı! 7.6 ve tsunami…

ENGİN ER'DEN MARMARA DENİZİ AÇIKLAMASI

"Bugün itibariyle Silivri açıklarında sismik boşluk olarak adlandırılan yerde oluşabilecek bir depremin büyüklüğü 7.6 civarındadır. 7.6 şiddetinde bir deprem beklenmektedir. Bu şiddette bir depremi Marmara bölgesinin çevresindeki illerin hissetmesi kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla 7.6 şiddetindeki bir deprem de İtalya ve Avusturya'dan hissedilebilecek bir depremdir.

Son Dakika Haberi: Marmara depremi ile ilgili uzman isimden uyarı! 7.6 ve tsunami…

Bu deprem Bursa'yı da etkiler. Bu depremin oluşturduğu fay hattı kuzey kolu olarak adlandırılan fay hattı. Bunun orta kolu olan fay hattı Gemlik'ten başlayıp İznik'e, Karacabey'e, Mudanya'ya paralel kesip, Karacabey'e devam eden bir fay hattıdır." dedi.

Son Dakika Haberi: Marmara depremi ile ilgili uzman isimden uyarı! 7.6 ve tsunami…

Öte yandan Er, tsunami ile ilgili uyarılarda bulundu:

"Tsunamiye de dikkat çekmek gerekirse, Marmara'da 7'nin üzerinde oluşacak bir depremde bütün Marmara kıyılarında tsunami oluşabilecek. Doğal afetler olarak hassas bir bölgedeyiz ama bunun önlemlerini de alabiliriz" şeklinde konuştu."

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Son Dakika Haberi: Marmara depremi ile ilgili uzman isimden uyarı! 7.6 ve tsunami…
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