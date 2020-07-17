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Telefon dolandırıcılarının tezgahını yaşlı adamın kızı bozdu!

Telefon dolandırıcılığı vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Kendilerini polis, jandarma, savcı ya da hakim gibi tanıtan sahtekarlar özellikle yaşlı vatandaşları hedef alıyor. 'da telefonda kendisini polis olarak tanıtan zanlılara para göndermeye çalışan 73 yaşındaki İsmail Özdemir isimli vatandaş, dolandırılmaktan kızının dikkati sayesinde kurtuldu.

AA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 15:48 Son Güncelleme: 17.7.2020 15:57 ABONE OL
Telefon dolandırıcılarının tezgahını yaşlı adamın kızı bozdu!

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesinde yaşayan İsmail Özdemir'i (73) telefonla arayan zanlılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Bankadaki hesabının terör örgütü tarafından ele geçirilerek kullanıldığını belirten şüpheliler, Özdemir'den bankadaki parasını verecekleri bir başka hesaba yatırmasını istedi.

İsmail Özdemir, eşi Hanım Özdemir ile hesabının bulunduğu evlerinin yakınlarındaki bankaya gitti.

KIZININ ŞÜPHESİ SAYESİNDE PARASI KURTULDU

Bu sırada, Özdemir'in Mersin'de yaşayan kızı S.D, babasının telefonun sürekli meşgul çalması üzerine şüphelenerek Adana Emniyet Müdürlüğünü aradı. Babasının telefonun sürekli meşgul olduğunu ve evlerinin yakınındaki bankada hesabının bulunduğu belirten S.D, telefondakilerin dolandırıcı olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen Çukurova Asayiş Devriye ekipleri, Özdemir çiftinin, dolandırıcıların verdiği hesaba 200 bin lira yatırmasını engelledi.

Özdemir çiftine dolandırılmak üzere olduklarını anlatan polis, karı ve kocayı ekip otosuyla evlerine bıraktı.

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Telefon dolandırıcılarının tezgahını yaşlı adamın kızı bozdu!
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