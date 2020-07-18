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10.000 adım atılması gerektiği fikri 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde bir pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır

'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster, yeni bölümü ile bu akşam atv'de seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster, yarışmacılarının ilginç hikaye ve performanslarının yanı sıra, ilk defa sorulan soruları ile de dikkat çekiyor. Bugün sorulan 10.000 adım atılması gerektiği fikri 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde bir pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır sorusu da vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, 10.000 adım atılması gerektiği fikri 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde bir pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır sorusunun cevabı nedir? İşte, az önce sorulan soru ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 18.7.2020 23:26 ABONE OL
10.000 adım atılması gerektiği fikri 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde bir pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, her cumartesi olduğu gibi, bu akşam da atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Milyoner'de az önce sorulan 10.000 adım atılması gerektiği fikri 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde bir pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 30 bin TL değerindeki soru hakkında yarışmacı düşünürken, izleyiciler de doğru yanıtı bulmak istiyor.

10.000 adım atılması gerektiği fikri 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde bir pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır?

Cevap: Tokyo

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10.000 adım atılması gerektiği fikri 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde bir pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır
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