Kim Milyoner Olmak İster yarışması, her cumartesi olduğu gibi, bu akşam da atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Milyoner'de az önce sorulan 10.000 adım atılması gerektiği fikri 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde bir pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 30 bin TL değerindeki soru hakkında yarışmacı düşünürken, izleyiciler de doğru yanıtı bulmak istiyor.

10.000 adım atılması gerektiği fikri 1964'te nerede düzenlenen olimpiyatlar öncesinde bir pazarlama çalışması olarak ortaya çıkmıştır?

Cevap: Tokyo