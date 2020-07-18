Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da hava destekli "Yeditepe Huzur" denetlemesi

'da hava destekli "" denetlemesi

genelinde çok sayıda noktada yüzlerce polisin katılımıyla '' denetimi yapıldı. Kurulan denetleme noktalarında polis, araçları durdurarak arama yaparken araçlarda bulunanlar ise genel bilgi taraması () sorgulamasından geçirildi. Durdurulan araçlarda,  hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından araması yapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 22:16 Son Güncelleme: 18.7.2020 22:16 ABONE OL
İstanbul'da hava destekli Yeditepe Huzur denetlemesi

Denetlemeye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekimleri katıldı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.


Üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı

Kurulan denetleme noktalarında polis, araçları durdurarak arama yaparken araçlarda bulunanlar ise genel bilgi taraması (GBT) sorgulamasından geçirildi. Durdurulan araçlarda, hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından uyuşturucu araması yapıldı. Denetimler sırasında özel harekât polisleri çevre emniyeti aldı. Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beyoğlu Taksim Meydanı'nda da durdurulan araçlar kontrol edildi.

Denetimlerde aracı durdurulan bir kişi, ""Çok güzel yapıyorlar, aslında halk için iyidir" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da hava destekli "Yeditepe Huzur" denetlemesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA