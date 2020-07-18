2020 MTV ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır?

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2020 ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yani ödemeleri 1 Temmuz’da başladı. Yılda iki kez gerçekleştirilen ödemeler için son gün tarihi merak ediliyor. Ödeme İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılacak olan ödemeler için hesaplama yapılırken aracın yaşı, cinsi gibi faktörler de göz önüne alınıyor. Buna göre; ne zaman? nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 18.7.2020 09:10 Son Güncelleme: 18.7.2020 09:12 ABONE OL
MTV ödemeleri son gün ne zaman? 2020 MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır?

Sürücüleri yakından ilgilendiren ödemeleri için son gün tarihi merak ediliyor. Ocak ayından ilk taksitlerini ödeyen araç sahipleri ikinci ödeme tarihlerinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Yılda iki kez araç sahiplerinden alınan ne zaman? 2020 MTV ödeme nasıl ve nereden yapılır?

MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?

MTV ödemeleri 1 Temmuz tarihinde başladı. Araç sahiplerinin yılda iki kez ödediği MTV ödemelerinin son günü ise belli oldu. İşte konuya dair detaylar…

MTV ödemeleri son gün ne zaman? 2020 MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır?

MTV ÖDEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıt Vergisi ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca site üzerinden önceki döenmlere ait borçlar da sorgulanabiliyor. MTV taksitleri 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebilecek. MTV, anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da mobil, internet ve telefon bankacılığından, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

E-DEVLET İLE MTV ÖDEMESİ

E-Devlet üzerinden MTV ödemesi yapmak için ilk önce en yakın PTT şubelerine gidilerek 2 TL karşılığında e-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Daha sonra internetten e-devlet uygulamasını açarak, aldığınız şifre ve T.C. numaranız ile girişinizi yapınız. Daha sonra arama çubuğuna Gelir İdaresi Başkanlığı " Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" yazdığınız zaman kaşınıza çıkan sayfaya tıklayınız. Buradan ödeme işlemlerini ve diğer bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda e-devlet uygulaması üzerinden yapılandırılmış MTV borcu nereye ödenir? Gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. E-Devlet sitesine Gelir İdaresi Başkanlığı "Tüm Yapılandırılan Vergi Borçları Sorgulama ve Ödeme" işlemlerine tıklayarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MTV ödemelerinizi Gelir İdaresi Başkanlığının resmî sitesine giderek, e-işlem, borç sorgulama ve ödeme yazan yere tıklayanız. Daha sonra çıkan sayfada MTV ve trafik cezası ödeme yazan yere tıklayınız. Gerekilen yerleri doğru bir şekilde doldurunuz. Ayrıca araba sahibi olan vatandaşlar tarafından gecikmiş motorlu taşıtlar vergisi nereye ödenir? Gibi soruların cevabı içinde Gelir İdaresi Başkanlığı resmî sitesinde de bu ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MTV PTT'DEN NASIL ÖDENİR?

PTT resmî sitesinden MTV ödemenizi gerçekleştirmek için, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) Sorgulama ve Ödeme işlemleri yazan yere tıklayınız. Plaka no ve vergi yılınızı giriniz. Daha sonra sorgula butonuna tıklayarak ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Verginizi, anlaşmalı bankalardan da ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MTV ödemeleri son gün ne zaman? 2020 MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır?
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2020 MTV ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır?
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