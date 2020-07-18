2020 MTV ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır?

MTV ÖDEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıt Vergisi ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca site üzerinden önceki döenmlere ait borçlar da sorgulanabiliyor. MTV taksitleri 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebilecek. MTV, anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da mobil, internet ve telefon bankacılığından, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

E-DEVLET İLE MTV ÖDEMESİ

E-Devlet üzerinden MTV ödemesi yapmak için ilk önce en yakın PTT şubelerine gidilerek 2 TL karşılığında e-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Daha sonra internetten e-devlet uygulamasını açarak, aldığınız şifre ve T.C. numaranız ile girişinizi yapınız. Daha sonra arama çubuğuna Gelir İdaresi Başkanlığı "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" yazdığınız zaman kaşınıza çıkan sayfaya tıklayınız. Buradan ödeme işlemlerini ve diğer bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda e-devlet uygulaması üzerinden yapılandırılmış MTV borcu nereye ödenir? Gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. E-Devlet sitesine Gelir İdaresi Başkanlığı "Tüm Yapılandırılan Vergi Borçları Sorgulama ve Ödeme" işlemlerine tıklayarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MTV ödemelerinizi Gelir İdaresi Başkanlığının resmî sitesine giderek, e-işlem, borç sorgulama ve ödeme yazan yere tıklayanız. Daha sonra çıkan sayfada MTV ve trafik cezası ödeme yazan yere tıklayınız. Gerekilen yerleri doğru bir şekilde doldurunuz. Ayrıca araba sahibi olan vatandaşlar tarafından gecikmiş motorlu taşıtlar vergisi nereye ödenir? Gibi soruların cevabı içinde Gelir İdaresi Başkanlığı resmî sitesinde de bu ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MTV PTT'DEN NASIL ÖDENİR?

PTT resmî sitesinden MTV ödemenizi gerçekleştirmek için, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) Sorgulama ve Ödeme işlemleri yazan yere tıklayınız. Plaka no ve vergi yılınızı giriniz. Daha sonra sorgula butonuna tıklayarak ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Verginizi, anlaşmalı bankalardan da ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.