2020 MTV ödemeleri son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır?

Sürücüleri yakından ilgilendiren MTV ödemeleri için son gün tarihi merak ediliyor. Ocak ayından ilk taksitlerini ödeyen araç sahipleri ikinci ödeme tarihlerinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Yılda iki kez araç sahiplerinden alınan MTV ödemeleri son gün ne zaman? 2020 MTV ödeme nasıl ve nereden yapılır?
MTV ödemeleri 1 Temmuz tarihinde başladı. Araç sahiplerinin yılda iki kez ödediği MTV ödemelerinin son günü ise belli oldu. İşte konuya dair detaylar…
MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.
Motorlu Taşıt Vergisi ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca site üzerinden önceki döenmlere ait borçlar da sorgulanabiliyor. MTV taksitleri 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebilecek. MTV, anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da mobil, internet ve telefon bankacılığından, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.
E-Devlet üzerinden MTV ödemesi yapmak için ilk önce en yakın PTT şubelerine gidilerek 2 TL karşılığında e-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Daha sonra internetten e-devlet uygulamasını açarak, aldığınız şifre ve T.C. numaranız ile girişinizi yapınız. Daha sonra arama çubuğuna Gelir İdaresi Başkanlığı "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme" yazdığınız zaman kaşınıza çıkan sayfaya tıklayınız. Buradan ödeme işlemlerini ve diğer bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda e-devlet uygulaması üzerinden yapılandırılmış MTV borcu nereye ödenir? Gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. E-Devlet sitesine Gelir İdaresi Başkanlığı "Tüm Yapılandırılan Vergi Borçları Sorgulama ve Ödeme" işlemlerine tıklayarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
MTV ödemelerinizi Gelir İdaresi Başkanlığının resmî sitesine giderek, e-işlem, borç sorgulama ve ödeme yazan yere tıklayanız. Daha sonra çıkan sayfada MTV ve trafik cezası ödeme yazan yere tıklayınız. Gerekilen yerleri doğru bir şekilde doldurunuz. Ayrıca araba sahibi olan vatandaşlar tarafından gecikmiş motorlu taşıtlar vergisi nereye ödenir? Gibi soruların cevabı içinde Gelir İdaresi Başkanlığı resmî sitesinde de bu ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
PTT resmî sitesinden MTV ödemenizi gerçekleştirmek için, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) Sorgulama ve Ödeme işlemleri yazan yere tıklayınız. Plaka no ve vergi yılınızı giriniz. Daha sonra sorgula butonuna tıklayarak ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Verginizi, anlaşmalı bankalardan da ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.