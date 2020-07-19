GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA: Türkiye'de corona vaka sayısı düşüşe geçti! 19 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Corona virüsü son dakika gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Salgının seyri ve son durumu hakkında detayları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün Twitter hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunuyor. Corona vaka sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanırken Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne?
19 Temmuz corona virüsü günlük tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde olacaktır.
İşte corona virüsü vaka sayısı ile son dakika gelişmeleri...
18 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.
17 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
"Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz.
16 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir.
15 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
İşte Bakan Fahrettin Koca'nın günlük corona virüs değerlendirmeler
1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor.
14 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
İşte Bakan Fahrettin Koca'nın günlük corona virüs değerlendirmeleri
TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım.
13 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV.
12 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım.
11 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı.
10 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.