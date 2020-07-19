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Küçük kızı taciz eden röntgen personeli için karar verildi

İğrenç olay 2018 yılında 'deki bir özel hastanede yaşandı. 6 yaşındaki küçük kız rahatsızlanınca baba H.Y., çocuğunu hastaneye getirdi ve çocuğu Muayene eden doktor röntgen çekilmesini istedi. İddiaya göre Baba H.Y., röntgen odasının kapısında beklerken röntgenci personel A.C.Ö., küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Hastanedeki mide bulandıran olayda son dakika gelişmesi yaşandı... Küçük kızı taciz eden röntgen teknikerinin davasında karar çıktı.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 09:24 Son Güncelleme: 19.7.2020 09:38 ABONE OL
Küçük kızı taciz eden röntgen personeli için karar verildi

İstanbul Esenler'de V.Y., 31 Temmuz 2018'de 6 yaşında olan kızı H.Y.'yi boğazındaki iltihaptan dolayı özel bir hastaneye götürdü. Doktor küçük kızın boğazının röntgeninin çekilmesini isteyince babası H.Y.'yi radyoloji bölümüne götürdü. Burada röntgen teknikeri A.C.Ö. iddiaya göre kapıyı kilitleyerek küçük kızdan gözlerini kapatmasını istedi ve taciz etti. H.Y., 'Baba' diyerek çığlık attı. Çığlığı duyan baba, kapıya vurmaya başladı. Kapı açılınca odadan çıkan H.Y. gözyaşlarına boğularak babasına sarıldı. H.Y. babasına içerde yaşadıklarını anlatınca V.Y. teknikere saldırdı. A.C.Ö. gözaltına alınarak adliyeye götürüldü.

'YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİR' DEDİ

İfadesinde yanlış anlaşıldığını söyleyen A.C.Ö. "Sürekli dudaklarını içe doğru büküyordu. Bu da film çekimini engelliyordu. Elimle dudaklarına dokunup düzeltmeye çalıştığım sırada çığlık attı. Gözü kapalı olduğu için yanlış anlamış olabilir" dedi. Suçlamaları kabul etmeyen A.C.Ö. bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

MAHKEME CEZADA İNDİRİM YAPTI

Hürriyet'in haberine göre dün görülen duruşmaya sanık A.C.Ö. de katıldı. Mahkeme, sanık A.C.Ö.'ye çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verdi. Ceza eylemin sağlık hizmeti veren sanık tarafından gerçekleştirildiği için 27 yıl hapse yükseltildi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine indirim sebebi kabul edilerek 22 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi. A.C.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Küçük kızı taciz eden röntgen personeli için karar verildi
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