SON DAKİKA HABERLER - Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Bayrama sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu. Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Cuma namazını kıldığı Hz.Ali Camisi çıkışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu ve "Şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
İşte son gelişmeler...
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.