Cinayetin ardından yasak aşk çıktı!

ŞÜPHELİ EŞ YASAK AŞKI İTİRAF ETTİ

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan tahkikat, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devredildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimlik tespiti sonrasında ölen şahsın İstanbul Esenler'de oturduğunu ve 4 çocuğu olduğunu öğrendi. Daha sonrasında hayatını kaybeden kişinin İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki eşi M.K.'yı sorgulayan ekipler, kadının şüpheli söylemleri üzerine konuyu derinleştirdi. Sorgu esnasında şüpheli eş yaklaşık 1.5 yıldır 31 yaşındaki A.D. ile yasak aşk yaşadığını itiraf etti.

EMNİYET EKİPLERİNDEN TİTİZ ÇALIŞMA

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği şahsın kullandığı aracın kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 31 yaşındaki A.D. ile 26 yaşındaki arkadaşı A.A.'nın cinayetin işlendiği bölgeye kadar gittiklerini kamera kayıtları doğruladı. 40 yaşındaki M.K.'nın söylemleri üzerine harekete geçen ekipler A.D.'yi de yakalayarak sorguladı. A.D., sorgusu esnasında M.K. ile sevgili olduğunu ifade etti.