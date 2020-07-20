Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 20 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ- 20 TEMMUZ

1- Hatay

2- Tokat

3- Bolu

4- Edirne

5- Diyarbakır

6- Kırklareli

7- İzmir

8- Karabük

9- Kayseri

10- Antalya

11- Zonguldak

12- Bilecik

13- Konya

14- Ankara

15- Denizli

16- Afyonkarahisar

17- İstanbul

18- Şanlıurfa

19- Uşak

20- Manisa

21- Ordu

22- Çanakkale

23- Mersin

24- Samsun

25- Bayburt

26- Siirt

27- Kars

28- Erzurum

29- Bursa

30- Balıkesir

31- Adana

32- Kırıkkale

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.