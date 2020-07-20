IKEA çalışma saatleri 2020: İkea saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? IKEA açılış ve kapanış saatleri ile resmi tatillerde açık mı?

Günümüzde en çok tercih edilen mobilya mağazalarından olan İKEA, dünyanın çeşitli yerlerinde mağaza zincirleri olan günde binlerce ziyaretçiye sahip faaliyet gösteren bir mağazadır. Bu kadar aktif çalışması nedeniyle mağazayı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar İKEA çalışma saatlerini merak ediyorlar. Kendi bünyesine tüketicileri çekmeyi başaran, çeşit çeşit dekoratif ürünlere sahip İkea saat kaçta açılıyor? İkea hafta sonu açık mı, resmi tatillerde çalışıyor mu?

IKEA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

İKEA çalışma saatleri binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2016 Aralık ayı itibarıyla 48 ülkede 382 mağaza açarak faaliyetlerini sürdüren İKEA çalışma saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İKEA SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İKEA saat sabah 10:00'da açılıyor, akşam 22:00'da kapanıyor. Haftanın 7 günü hizmet vermektedir.

İKEA HAFTA SONU VE BAYRAMLARDA AÇIK MI?

İKEA hem hafta sonu hem de bayramlarda hizmet vermeye devam etmektedir. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim günleri ile Kurban ve Ramazan Bayramları'nda vatandaşlara hizmet vermektedir.

İKEA RESTORAN ÇALIŞMA SAATLERİ

İKEA mağazalarının içinde bilindiği üzere restoran bulunmaktadır. İKEA restoran ise haftanın 7 günü hizmet vermektedir. İKEA restoran sabah 09:30'da açılıyor akşam 21:30'da kapanıyor. Çocuk oyun alanları ise saat 10:00'da açılıyor akşam 21:00'da kapanıyor.

IKEA İLETİŞİM ADRESLERİ

IKEA Çağrı Merkezi'ne, haftanın her günü 09:00-22:00 saatleri arasında 444 4 532 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

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