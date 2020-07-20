Maaşı için cesedi 3 yıl sakladı

Hollanda'nın Rotterdam'da kentinde yayın yapan Raymond TV'nin haberine göre, Elly Leeflang (72) ile Jan Ton (62), komşu ve yakın arkadaşlardı. KOAH hastası olan ve 2016'da sağlığı bozulan Elly'nin bakımını, Jan üstlendi. Elly'nin köpeğini gezdirdi, ev işlerine yardım etti. Elly'nin, 2016 sonlarında aniden ortadan kaybolması üzerine, komşuları merak etti. Ton, kadını akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir kliniğe yatırmak zorunda olduğunu söyledi. Bu süre içinde Elly'nin evini düzenli olarak havalandıran ve köpeğine bakmaya devam eden Ton, komşularının durumdan şüphelenmesini önledi. 2019 sonlarında Ton'un da sağlığı bozuldu. Akciğer kanseri ve beyin tümörü olan Ton, komşusu Kemal Yıldız'ın ambulans çağrımasıyla hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Ton, komşusu Yıldız'a, "Elly'ye, artık kendisiyle ilgilenemeyeceğimi yazdım. Haftaya ziyaretime gelecek" dedi. Ancak bu ziyaret hiç gerçekleşmedi. Ton, 25 Ocak'ta öldü.Jan'ın ölümünden sonra Elly'yi daha fazla merak ederek, polise başvurdu. Mart ortalarında gerçek adı Elizabeth Boon olan kadın için resmi bir kayıp ilanı yayınladı. Ancak herhangi bir haber çıkmayınca, sosyal konutların bağlı olduğu kooperatifin çalışanları 23 Nisan'da Elly'nin evine girdi. Görevliler, kadının çürümeye yüz tutmuş cesedini, yatağının üzerinde, mumyalanmış ve çok sayıda örtüyle kapatılmış olarak buldu. Ton'un, ölene kadar kadının emekli maaşını almaya devam ettiği, bu nedenle de cesedi sakladığı ortaya çıktı.