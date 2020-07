Prof. Dr. Alp Gürkan Sabah’a haber oldu aranan ilik bulundu

Okan Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, belki de bir hekimin başına gelebilecek en zor durumlardan biriyle karşı karşıya kaldı. 6 yıl önce lenfoma tanısı alan ABD'de yaşayan kardeşi İzzet Gürkan'a geçen aralık ayında kök hücre nakli önerildi. Prof. Dr. Gürkan, kardeşine ilik vermek üzere aynı ay ABD'ye gitti. Kardeşi, New York Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde Avrupa'dan alınan ilikle yaşama tutundu. Orada ateşlenen ve halsizlik yakınmaları olan Prof. Dr. Gürkan'a ülkeye dönüşte yapılan incelemelerinde kan kanseri tanısı kondu. Uzun yıllar yüzlerce böbrek ve pankreas nakline imza atarak hayat kurtaran Prof. Dr. Gürkan'a kemik iliği nakli yapılması gerekiyordu. Hemen tedavi altında alındı. Prof. Gürkan için acilen donör aranmaya başlandı. Meslektaşları, onun için sosyal medya ve whatsapp gruplarında seferber oldu.28 Aralık'ta SABAH'taki "Nakil profesörüne donör aranıyor" başlıklı haberimizden iki ay sonra aranan donör bulundu. Prof. Dr. Gürkan'ın vücudu ve bağışıklığı nakile hazırlandı. Gürkan, Çağlayan Florence Nightingale Hastanesi'nde Prof. Dr. Mutlu Arat başkanlığındaki ekip tarafından 24 Mart'ta TÜRKKÖK kök hücre verici listesindeki bir vatandaştan kök hücre nakli oldu. Koronavirüs pandemisi döneminde her ikisi de ilik nakli olmak zorunda kalan iki kardeş birbirine görüntülü aramalarla destek oldu. Organ nakli ameliyatlarına ve hastalarına kavuşmayı iple çektiğini ifade eden Prof. Dr. Alp Gürkan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Binlerce hastaya organ takarken ve organ bağışı için koştururken, birden kendimi kök hücresini bağışlayacak bir verici ararken buldum.O an karmaşık duygular içindeydim. İnsanın yaşama tutunabilmek için nasıl çaresizce bir bağışa ihtiyaç olduğunu gördüm. Organ veya uygun kök hücre bulamadığı için ölen insanları düşündüm. Vericime minnet duyguları taşıyorum. Hastalarım ve dostlarım beni her gün aradılar. Bu manevi destekleri benim için çok önemliydi. Dostlarım elbette, ama yüzlerce hastamın beni sürekli araması, sağlık mesajları ve duaları beni duygulandırdı. Umarım benim için açılan bağış kampanyası başka hayatların kurtulmasına vesile olur. Prof. Dr. Meltem Akay (Koç Üniversitesi Hastanesi) ve kök hücre naklini uygulayan Prof. Dr. Mutlu Arat ve Prof. Dr. Emine Tülay Özçelik bana neden bir hastanın doktoruna minnet duyduğunu öğretti."