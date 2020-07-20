Son dakika: Bu görüntüler okul müdürünün başını yaktı! Veliler yine okulun önünde toplandı...

"BİRÇOK SKANDALA İMZA ATTILAR"

O gece sıra oluşturmak için okul bahçesinde kamp kuran velilere tepki gösteren Okul Aile Birliği Başkanı Sinem Karakoyunlar, "15 Temmuz gecesi okul bahçesinde toplanan bir grup velimiz ertesi sabah 09.00'da başlayacak öğrenci kayıtları için kendi aralarında sıra oluşturmuşlar ve kayıt saatine kadar da birçok skandala imza atmışlardır. Okul bahçesinde adeta piknik yapmışlar ve sosyal mesafeyi hiçe saymışlardır. Okulumuzun bahçesi deprem toplanma alanı olduğu için bahçe kapısı sürekli açık olmak zorundadır. Bunu fırsata çeviren veliler adeta okulda kamp kurmuşlardır. Okul idaresi günler öncesinden okulun web sitesinde kayıt tarihini ve saatini ilan etmesine rağmen neden çok önceden okul bahçesine toplanıldı kendilerine sormak isterim.