Son yılların en büyük tüp bebek skandalı! Ünlü doktora 73 soruşturma





'PARAYI ALDI, TEDAVİYİ TAMAMLAMADI'



İki senedir Mustafa Acet'in kliniğine giden bir başka anne adayı İrina B. ise yaklaşık 25 bin lira para harcadığını ve üç kez operasyon geçirdiğini söyledi. İrina B. şunları söyledi:



"İki sene önce görüşmeye başladık. 'Ameliyat olman lazım' dedi. Üç kere ameliyat oldum. Sonra adam kaçtı gitti. Tüp bebek tedavisine başlamıştık. Embriyolar hastanede kaldı. Adam ortada yok. 'Doğuştan rahim bozukluğu var, ameliyat olman gerekiyor' dedi. Bir arkadaşım tavsiye etti. İnternetten de takip ettim, yorumları okudum herkes çok memnun kalmış. Eşimle karar verip biz de gittik. Ameliyat oldum, daha sonra tüp bebek tedavisine başladık. Sonra adam tatile gitti, '45 gün yokum' dedi. Amerika'ya gitti daha sonra da kayboldu. Kliniği de taşıdığını paylaştığı videodan öğrendim. Çok kötü durumdayım. Gittiğim başka bir doktor 'Umut var' dedi. Şimdi hastane hastane geziyorum."

Tüp bebek uzmanı İngiltere'ye gitti, hastaları ortada kaldı!