‘Caretta Tuba’dan bir yılda 5.500 km

Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri tarafından uydu takip cihazı takılarak geçtiğimiz yıl ağustosta denize bırakılan "Tuba" isimli caretta caretta, bu sürede 5 bin 500 kilometre yol katetti. DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen, deniz kaplumbağaları üzerine çeşitli araştırmalar yaptıklarını, İztuzu Sahili'nde kabuğu temizlenen "Tuba"ya uydu takip cihazı yerleştirdiklerini söyledi.Sözbilen, şöyle devam etti: "Caretta caretta Tuba'nın göç yollarını takip ediyoruz. İki ay Marmaris açıklarında kalan Tuba, buradan ayrılarak yaklaşık bir ayda Yunanistan'a daha sonra Balkanlar'a geçti. Şu ana kadar 5 bin 500 kilometre yol katetti. Bütün kışı Malta açıklarında geçirdi. Yazın gelmesiyle İtalya'ya hareket eden Tuba, 1.5 ay Adriyatik'te kaldıktan sonra Arnavutluk'a geçti." Daha önce izlenen deniz kaplumbağalarının genellikle Kuzey Afrika'ya gittiğini belirten Sözbilen, "Genellikle Yunanistan'dan giden kaplumbağalar, Adriyatik tarafında kışı geçiriyorlar ama ilk defa bizden çıkan bir hayvanın oraya gittiğini takip etmiş olduk" dedi.