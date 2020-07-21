Rehabilitasyon merkezinde dehşet: 3 ölü, 2 yaralı

Bursa'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırgan da intihar etti. Yıldırım ilçesinde, 7 yaşındaki oğlunun eğitim gördüğü Yıldırım Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi sahibi Enes Malik Güloğlu (30) ile eşi G.A.'nın (28) gönül ilişkisi olduğundan şüphelenen Ramazan Arı, otomobilinden iner inmez merkeze pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Arı'nın silahından çıkan saçmalarla Enes Malik Güloğlu ile babası Musa Güloğlu hayatını kaybederken merkez çalışanı Ayten Yukarı ağır yaralandı. Bu sırada rehabilitasyon merkezinde bulunan çocuklar ve aileleri büyük panik yaşadı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan Arı, eşi G.A.'yı karnından vurup ağır yaraladıktan sonra Osmangazi ilçesinde kendisine ait olan hurda deposunda intihar etti.