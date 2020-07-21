SON DAKİKA - 21 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son durum! Türkiye corona virüsü vaka sayısı en yüksek iller açıklandı!

Son dakika haberler… Ülkemizde her gün salgına ilişkin gelişmeler Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük korona tablosu ile duyuruluyor. Vatandaşlar Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı üzerindeki tüm gelişmeleri ise yakından takip ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün gelen açıklamada Bakan koca vakaların en yoğun olduğu beş ili duyurdu. Böylece kritik bölgeler; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa olarak açıklandı. Peki, 21 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı açıklandı mı? Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (20 TEMMUZ 2020)

Geçtiğimiz gün Bakan Fahrettin Koca; günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ilgili tüm gelişmeleri açıklarken ortalama pozitif hasta sayısında günlük oranı en yüksek ve en düşük beş ilimizi açıkladı. Buna göre; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa illerimizde günlük pozitif hasta sayıları son üç gündür ortalamanın üzerinde seyrediyor…