SON DAKİKA - 21 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son durum! Türkiye corona virüsü vaka sayısı en yüksek iller açıklandı!

Son dakika haberler… Ülkemizde her gün salgına ilişkin gelişmeler Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük korona tablosu ile duyuruluyor. Vatandaşlar Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı üzerindeki tüm gelişmeleri ise yakından takip ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün gelen açıklamada Bakan koca vakaların en yoğun olduğu beş ili duyurdu. Böylece kritik bölgeler; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa olarak açıklandı. Peki, 21 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı açıklandı mı? Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte son dakika gelişmeleri…
Geçtiğimiz gün Bakan Fahrettin Koca; günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ilgili tüm gelişmeleri açıklarken ortalama pozitif hasta sayısında günlük oranı en yüksek ve en düşük beş ilimizi açıkladı. Buna göre; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa illerimizde günlük pozitif hasta sayıları son üç gündür ortalamanın üzerinde seyrediyor…
Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, can kaybı 5 bin 508 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 992 kişi ise iyileşti.
Toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, vaka sayısı 220 bin 572, vefat sayısı 5 bin 508 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1243, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385, iyileşen hasta sayısı ise 203 bin 2 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek 5 ilimiz, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz, Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." ifadesini kullandı.
"Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin"
Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da 2 gün önce yapılan bir düğünde 70 kişinin "kol kola ve maskesiz" halay çektiğinin öğrenildiğini, Trabzon'da ise gelin dahil bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." uyarısı yaptı.