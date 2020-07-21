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haberi: 'in katili eski sevgilisi çıktı! Korkunç cinayetin ardından itiraf geldi: Bağ evine götürüp boğmuş...

Bir süre önce ortadan kaybolan 'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Az önce gelen haberine göre 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in eski sevgilisi C.M.A tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eski sevgilisi, Pınar'ı önce dövüp sonra öldürdüğünü daha sonra da cesedini varile koyup ormanlık alana götürdüğünü itiraf etti. Kan donduran son dakika detaylarının ardından yeni gelişmeler de geliyor. Cani eski sevgilinin Pınar'ı bağ evine götürüp boğduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 09:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı! Korkunç cinayetin ardından itiraf geldi: Bağ evine götürüp boğmuş...

16 Temmuz'da Muğla'nın Akyaka ilçesindeki evinden çıkan Pınar Gültekin'den daha sonra haber alınamadı. Talihsiz kadın üniversite öğrencisiydi, yalnız yaşıyordu. Ailesi İstanbul'da olan Pınar Gültekin'in ablası ile annesi polise haber verdi. Arama çalışmaları beş gün devam etti ve talihsiz kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Cinayete kurban gittiği tespit edilen Pınar Gültekin'in katilinin de eski sevgilisi C.M.A olduğu ortaya çıktı! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNİN ARDINDAN KATİL ORTAYA ÇIKTI!

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.

PINAR'IN CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP, TAŞIMIŞ

Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı.

Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.


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Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı! Korkunç cinayetin ardından itiraf geldi: Bağ evine götürüp boğmuş...
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