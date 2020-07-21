Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı! Korkunç cinayetin ardından itiraf geldi: Bağ evine götürüp boğmuş...

16 Temmuz'da Muğla'nın Akyaka ilçesindeki evinden çıkan Pınar Gültekin'den daha sonra haber alınamadı. Talihsiz kadın üniversite öğrencisiydi, yalnız yaşıyordu. Ailesi İstanbul'da olan Pınar Gültekin'in ablası ile annesi polise haber verdi. Arama çalışmaları beş gün devam etti ve talihsiz kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Cinayete kurban gittiği tespit edilen Pınar Gültekin'in katilinin de eski sevgilisi C.M.A olduğu ortaya çıktı! İşte son dakika haberinin detayları...
Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.
Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.
PINAR'IN CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP, TAŞIMIŞ
Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı.
Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.