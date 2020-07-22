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Çöpe atılan yavru kediyi temizlik işçileri buldu

’in Tarsus ilçesinde çöpe atılan yavru kediyi, temizlik işçileri buldu. Kediyi Temizlik Müdürlüğüne getiren işçiler ilk olarak şırıngayla besleyerek hayata döndürdü, daha sonra veterinere teslim etti.

İHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 14:37 ABONE OL
Çöpe atılan yavru kediyi temizlik işçileri buldu

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri Melih Eker ve İbrahim Çıdam, çöp konteyneri içinde bulunan kapalı bir poşetten sesler duydu. Bir an tereddüt ettikten sonra poşeti açıp içine bakan işçiler, yavru kediyi buldular.

HAYVAN BARINAĞINA TESLİM EDİLDİ

Girne Mahallesinde çöp konteynerinde aldıkları yavru kediyi ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne getiren Eker ile Çıdam, burada şırıngayla beslediler.
İşçiler, burada yavru kediyi bir süre sevdikten sonra Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim ettiler.

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Çöpe atılan yavru kediyi temizlik işçileri buldu
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