Çöpe atılan yavru kediyi temizlik işçileri buldu

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri Melih Eker ve İbrahim Çıdam, çöp konteyneri içinde bulunan kapalı bir poşetten sesler duydu. Bir an tereddüt ettikten sonra poşeti açıp içine bakan işçiler, yavru kediyi buldular.

HAYVAN BARINAĞINA TESLİM EDİLDİ



Girne Mahallesinde çöp konteynerinde aldıkları yavru kediyi ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne getiren Eker ile Çıdam, burada şırıngayla beslediler.

İşçiler, burada yavru kediyi bir süre sevdikten sonra Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim ettiler.