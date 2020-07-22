Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de takla atan otomobildeki 4 polis yaralandı

'de takla atan otomobildeki 4 yaralandı

'de, takla atan ve otobüs durağına çarparak durabilen otomobildeki 4 polisi yaralandı. Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla taşındı. Emniyet Müdürlüğünden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, yaralı polislerin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 19:38 Son Güncelleme: 22.7.2020 19:46 ABONE OL
Mersin'de takla atan otomobildeki 4 polis yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru M.Ş'nin kullandığı otomobil, merkez Toroslar ilçesi Mimar Sinan Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Sürüklenen otomobil otobüs durağına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan polisler M.Ş, A.Y, S.K. ve A.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla taşındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, yaralı polislerin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de takla atan otomobildeki 4 polis yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA