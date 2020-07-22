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'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarmanın çalışmasıyla bulundu

'in Eruh ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarmanın ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunarak, ailesine teslim edildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Görendoruk köyünde dün akşam annesinin uyuttuğu 'ın bir süre sonra evde olmadığı fark edildi. Ertaş'ı köyün çevresinde arayan ailesi sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 10:45 Son Güncelleme: 22.7.2020 10:47 ABONE OL
Siirt'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarmanın çalışmasıyla bulundu

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın talimatıyla köye sevk edilen jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından Ertaş'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Pınar'ın bulunması için Jandarma Özel Harekat (JÖH), asayiş komando ekipleri ile Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) de iz takip köpeğiyle aramalara katıldı. Ekiplere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de destek verdi.

İnsansız hava aracı (İHA) ve drone destekli çalışmaları titizlikle sürdüren ekipler Ertaş'ı sabah saatlerinde evlerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra Pınar Ertaş ailesine teslim edildi.

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Siirt'te kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarmanın çalışmasıyla bulundu
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