Çember filmi nerede çekildi, konusu nedir? Çember oyuncu kadrosunda kimler var?

Star TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Çember filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekibin hikayesini anlatan yapım. Aksiyon, macera ve fantastik türündeki filmin oyuncuları ve konusu haberimizde yer alıyor. Peki, Çember filmi konusu ne oyuncuları kimler? Çember filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

ÇEMBER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulur. Suçlu profili uzmanı Barış Başkomiser'in önderi olduğu ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır. Deneyimli, komik ve olayları kendi bakış açısıyla çözen komiser Adem... Yalan söyleyen insanları duygu durumundan ve hareketlerinden anlayan, ancak bulunduğu birimde çok fazla şans verilmemiş yeni komiser yardımcısı Ayşe... Ekibin bilişim uzmanı, heyecanlı komiser yardımcısı Volkan.

ÇEMBER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çember filmi oyuncuları arasında Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Anıl Altan yer alıyor.

Başkomiser Barış - Barış Bağcı

Şinasi Bülbül - Sermet Yeşil

Komiser Yardımcısı Ayşe - Pelin Akil Altan

Anıl Altan -Komiser Yardımcısı Volkan

ÇEMBER FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çember dizisinin İstanbul'da çekildiği biliniyor...