On Numara sonuçları 23 Temmuz saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Dün gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve büyük ikramiye 267.836,63 TL devretmişti. Bunun ardından da On Numara biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ON NUMARA SONUÇLARI 23 TEMMUZ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara çekilişi, 23 Temmuz 2020 Perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından saat 22.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.