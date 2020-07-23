Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları 23 Temmuz saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

sonuçları 23 Temmuz saat kaçta açıklanacak? On Numara çekiliş sonuçları

İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, dün gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve büyük ikramiye 267.836,63 TL devretmişti. Peki, 23 Temmuz saat kaçta açıklanacak? On Numara 23 Temmuz sonuçları işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan Milli Piyango bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 18:27 Son Güncelleme: 23.7.2020 18:27 ABONE OL
On Numara sonuçları 23 Temmuz saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Dün gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve büyük ikramiye 267.836,63 TL devretmişti. Bunun ardından da On Numara biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ON NUMARA SONUÇLARI 23 TEMMUZ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara çekilişi, 23 Temmuz 2020 Perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından saat 22.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara sonuçları 23 Temmuz saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA