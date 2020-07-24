Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, nereli? Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kaç yaşında?

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Prof. Dr. kimdir, nereli? baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kaç yaşında?

Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. ’ı olarak atandığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıklamasının ardından Mehmet Boynukalın, gündemde en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından biri olduğu bilinen baş imamı ? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 24.7.2020 09:08 Son Güncelleme: 24.7.2020 09:09 ABONE OL
Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli?

Başkanı Erbaş tarafından açıklanan imam- kayyım ve müezzinler arasında yer alan Prof. Dr. hayatı merak edilmeye başlandı. 86 yıl sonra yeniden Cuma namazı kılınacak olan 'nde baş imamı Mehmet Boynukalın olarak duyuruldu. Birçok alanda çalışmaları bulunan isim hakkında detayları haberimizde derledik. Peki baş imamı Prof. Dr. , kaç yaşında, nereli?

AYASOFYA CAMİİ BAŞ İMAMI PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Ayasofya Camii'nde tam 86 yıl sonra kılınacak ilk namaz hazırlıkları sürerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne imam olarak üç kişinin atandığını açıkladı. Bunlardan birisi de Prof. Dr. Mehmet Boynukalın oldu. Peki Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında?

İşte hakkında merak edilenleri…

Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli?

PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri. Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği de yapan Boynukalın'ın çeşitli yayınları bulunmaktadır.

Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kaç yaşında, nereli?

AYASOFYA CAMİİ'NİN İMAMLARI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Kurra Hafız Prof. Dr.

İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer

İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu

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Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, nereli? Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kaç yaşında?
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