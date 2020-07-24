Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, nereli? Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kaç yaşında?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından açıklanan imam- kayyım ve müezzinler arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hayatı merak edilmeye başlandı. 86 yıl sonra yeniden Cuma namazı kılınacak olan Ayasofya Camii'nde baş imamı Mehmet Boynukalın olarak duyuruldu. Birçok alanda çalışmaları bulunan isim hakkında detayları haberimizde derledik. Peki Ayasofya Camii baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli?

AYASOFYA CAMİİ BAŞ İMAMI PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Ayasofya Camii'nde tam 86 yıl sonra kılınacak ilk namaz hazırlıkları sürerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne imam olarak üç kişinin atandığını açıkladı. Bunlardan birisi de Prof. Dr. Mehmet Boynukalın oldu. Peki Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında?

İşte hakkında merak edilenleri…