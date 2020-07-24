2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Bayramda yasak var mı, hangi illerde?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı milyonlar tarafından son günlerde gündem maddeleri arasında yerini alıyor. 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan 2020 Kurban Bayramı öncesi koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlama yönünde kararın verilmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda böyle bir adım atmanın mümkün olamayacağını belirtmişti. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illere?
31 Temmuz ilk günü idrak edilecek olan 2020 Kurban bayramı öncesi kısıtlamaya ilişkin gelişmeler için gözler bilim kurulu ve kabine toplantılarına çevrilmiş ancak konuya ilişkin net bir açıklama gelmemişti. Bu kapsamda en net yanıt geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar ise halen takip ediliyor…
KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.