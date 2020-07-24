2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Bayramda yasak var mı, hangi illerde?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı milyonlar tarafından son günlerde gündem maddeleri arasında yerini alıyor. 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan 2020 Kurban Bayramı öncesi koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlama yönünde kararın verilmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda böyle bir adım atmanın mümkün olamayacağını belirtmişti. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illere?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

31 Temmuz ilk günü idrak edilecek olan 2020 Kurban bayramı öncesi kısıtlamaya ilişkin gelişmeler için gözler bilim kurulu ve kabine toplantılarına çevrilmiş ancak konuya ilişkin net bir açıklama gelmemişti. Bu kapsamda en net yanıt geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar ise halen takip ediliyor…