Diyanet 24 Temmuz 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm iller için Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta?

Bir süredir koronavirüs salgınına tedbiren namazlarını evlerinde kılan vatandaşlar camilerin açılacağı o tarihi iple çekerken 29 Mayıs tarihinde açılan ibadethaneler özellikle Müslümanların bayramı olarak bilinen bu günde başta Ayasofya-i Kebir Camii olmak üzere tüm camilerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saatleri ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun il il yanıtı…

24 TEMMUZ BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saatleri içerisinde ve diğer tüm namazlar için herkesin kendi seccadesini götürmesi ve maske takması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan camilerin açılmasıyla milyonlarca Müslüman salgın nedeniyle tedbirlere uyarak camilere ibadetlerini yerine getirmeye koşuyor…