Diyanet 24 Temmuz 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm iller için Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta?

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Diyanet 24 Temmuz 2020 , , ve tüm iller için Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta?

İl il Cuma namazı saatleri vatandaşların bugün gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ibadete kapatılan camilerde bu hafta cumalarını kılmak üzere binlerce vatandaş camilere koşacak. Aynı zamanda Ayasofya'nın ibadete açılıyor olması nedeniyle bugün milyonlarca vatandaş namazlarını kılmak adına Ayasofya'ya akın etti. Peki; , ve Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile il il Cuma namazı saatleri…

Giriş Tarihi: 24.7.2020 12:31 Son Güncelleme: 24.7.2020 12:31 ABONE OL
Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 24 Temmuz 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm iller için Cuma namazı saatleri

Bir süredir koronavirüs salgınına tedbiren namazlarını evlerinde kılan vatandaşlar camilerin açılacağı o tarihi iple çekerken 29 Mayıs tarihinde açılan ibadethaneler özellikle Müslümanların bayramı olarak bilinen bu günde başta Ayasofya-i Kebir Camii olmak üzere tüm camilerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Peki, , ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saatleri ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun il il yanıtı…

24 TEMMUZ BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saatleri içerisinde ve diğer tüm namazlar için herkesin kendi seccadesini götürmesi ve maske takması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan camilerin açılmasıyla milyonlarca Müslüman salgın nedeniyle tedbirlere uyarak camilere ibadetlerini yerine getirmeye koşuyor…

Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 24 Temmuz 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm iller için Cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAATLERİ 24 TEMMUZ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

'da namazı 13:16'da kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

'da Cuma namazı 13:00'te kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

'de Cuma namazı 13:23'te kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 24 Temmuz 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm iller için Cuma namazı saatleri

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

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Diyanet 24 Temmuz 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm iller için Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta?
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