Diyanet 24 Temmuz 2020 Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm iller için Cuma namazı saatleri: Bugün Cuma namazı saat kaçta?

Bir süredir koronavirüs salgınına tedbiren namazlarını evlerinde kılan vatandaşlar camilerin açılacağı o tarihi iple çekerken 29 Mayıs tarihinde açılan ibadethaneler özellikle Müslümanların bayramı olarak bilinen bu günde başta Ayasofya-i Kebir Camii olmak üzere tüm camilerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saatleri ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun il il yanıtı…
Cuma namazı saatleri içerisinde ve diğer tüm namazlar için herkesin kendi seccadesini götürmesi ve maske takması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan camilerin açılmasıyla milyonlarca Müslüman salgın nedeniyle tedbirlere uyarak camilere ibadetlerini yerine getirmeye koşuyor…
İstanbul'da Cuma namazı 13:16'da kılınacak.
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ
Ankara'da Cuma namazı 13:00'te kılınacak.
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
İzmir'de Cuma namazı 13:23'te kılınacak.
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.