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Eski eşine yaptığı sürpriz pahalıya patladı!

'de 6 yıl önce boşandığı eşinin sevgililer günü kutlamak isteyen eski koca Adem Y. adliyelik oldu. Eşinin evinin bulunduğu altıncı kata, kiraladığı vinçle ve elinde çiçeklerle çıkan Adem Y. hakkında eski eşinin ablasının şikayeti üzerine soruşturma açıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 14:16 Son Güncelleme: 24.7.2020 14:23 ABONE OL
Eski eşine yaptığı sürpriz pahalıya patladı!

Olay, 'de 14 Şubat 2020 tarihinde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. 43 yaşındaki Adem Y. 6 yıl önce boşandığı Özlem Y.'ye sürpriz yapmak istedi. Eski eşinin ablası ile kaldığı evin önüne giden Adem Y. önceden kiraladığı vinçle eski eşinin bulunduğu apartmanın altıncı katına çıktı.

Eski eşine yaptığı sürpriz pahalıya patladı!

Camın önüne çıktığında eski eşinin ablası Güler K. ile karşılaştı. Adem Y., abladan elindeki gülleri eski eşine vermesini istedi. Ancak Güler K. "Çiçeklerin senin olsun" diyerek camı kapattı. Güler K. bu durumu polise ihbar etti. Şikayet üzerine Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği ekipleri Adem Y.'nin ifadesini aldı.

Eski eşine yaptığı sürpriz pahalıya patladı!

Adem Y. eski eşinin trafik kazası geçirdiğini 14 Şubat gününde kendisine moral vermek için böyle bir plan hazırladığını ve kesinlikle rahatsız etme amacı olmadığını söyledi. Adem Y. hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan savcılıkça soruşturma başlatıldı.

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Eski eşine yaptığı sürpriz pahalıya patladı!
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