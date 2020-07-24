Eski eşine yaptığı sürpriz pahalıya patladı!

Camın önüne çıktığında eski eşinin ablası Güler K. ile karşılaştı. Adem Y., abladan elindeki gülleri eski eşine vermesini istedi. Ancak Güler K. "Çiçeklerin senin olsun" diyerek camı kapattı. Güler K. bu durumu polise ihbar etti. Şikayet üzerine Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği ekipleri Adem Y.'nin ifadesini aldı.