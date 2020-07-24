Diyanet takvimi 2020: Kurban bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Mübarek Ramazan Bayramı'na girmemize oldukça kısa bir süre kaldı. İslam âleminin yıl içindeki ikinci dini bayramı olan kurban bayramı ile ilgili tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Corona virüs salgını nedeniyle, önceki bayramı evde geçiren vatandaşlar, bu bayramda aylar öncesinden planlarını yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı dini günler takvimi ile 'bayrama kaç gün kaldı' sorusunu da yanıtlamış oldu. Peki, Kurban bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 'kurban bayramı tatili kaç gün olacak?' sorusunun yanıtı…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram günleri takvimine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi netleşti. Böylece resmi tatil günleri de belli olmuş oldu.
2020 Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.