Twitter ücretli mi olacak? Twitter aboneliği ücretli mi yapılacak? CEO Dorsey'den ücretli üyelik açıklaması

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek kullanıcı sayısına erişen Twitter'da bir iddia gündeme geldi. Buna göre; yeni bir proje ile yüksek kullanıcı sayısına sahip sosyal mecranın ilerleyen günlerde kullanıcılarından belirli bir ücret talep edeceği düşünülüyor. Bu konuda açıklama ise Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey tarafından gelmişti. Peki, Twitter ücretli mi olacak? Twitter aboneliği ücretli mi yapılacak? İşte tüm detaylar…

TWİTTER ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Son zamanlarda ülkemizin gündemini dahi belirleyen sosyal mecra Twitter'da yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; yüksek kullanıcı sayısına erişen sosyal medya ağı şimdilerde ücretli olması yönündeki yeni bir proje üzerinde çalıştığı söylentilerinin ardından milyonların gündemine oturdu…