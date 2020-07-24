Twitter ücretli mi olacak? Twitter aboneliği ücretli mi yapılacak? CEO Dorsey'den ücretli üyelik açıklaması

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek kullanıcı sayısına erişen Twitter'da bir iddia gündeme geldi. Buna göre; yeni bir proje ile yüksek kullanıcı sayısına sahip sosyal mecranın ilerleyen günlerde kullanıcılarından belirli bir ücret talep edeceği düşünülüyor. Bu konuda açıklama ise Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey tarafından gelmişti. Peki, Twitter ücretli mi olacak? Twitter aboneliği ücretli mi yapılacak? İşte tüm detaylar…
Son zamanlarda ülkemizin gündemini dahi belirleyen sosyal mecra Twitter'da yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; yüksek kullanıcı sayısına erişen sosyal medya ağı şimdilerde ücretli olması yönündeki yeni bir proje üzerinde çalıştığı söylentilerinin ardından milyonların gündemine oturdu…
Mikroblogging sitesi Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey merakla beklenen ücretli üyelik modeline ilişkin açıklama yaptı.
Reklam gelirleri ciddi oranda düşen şirketin CEO'su Dorsey birkaç farklı model üzerinde durduklarını belirtti.
Dorsey modellere ilişkin detay vermekten kaçınsa da yıl sonuna kadar farklı üyelik modellerine ilişkin birkaç deneme gerçekleştireceklerini söyledi.
CNN International'da yer alan habere göre, sosyal medya platformu bu modele geçmek için yeni bir departman kurdu.
Bu proje kapsamında iş ilanları da yayınlayan Twitter 'Gryphon' adı verilen proje kapsamında New York ofisinde çalışacak, abonelik platformunda görev alacak çalışma arkadaşları aradığı bilgisine yer verdi.
ABD basınında çıkan haberler sonrası bir açıklamada bulunan Twitter sözcüsü söz konusu iş ilanının yeni özelliğin platforma entegre edileceği anlamını taşımadığı bilgisinin altını çizdi.
Ancak bu Twitter'ın platforma ücretli abonelik opsiyonunu eklemek için başlattığı ilk çalışma değil.
Twitter 2017 yılında kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweet'lerine erişimi arttırmak için abonelik modelini test etmişti.
Bu proje kapsamında aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyen kişiler tarafından da görülmesi imkanı sunulması planlanıyordu.
Ancak Twitter konu ile ilgili yaptığı anket sonrası projeyi rafa kaldırma kararı almıştı.
Kaynak: NTV