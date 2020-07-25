Ayasofya’da ilk namazı dünya canlı izledi

Ayasofya'nın dün ibadete açılması dünya basını tarafından yakından takip edildi. Alman televizyon kanalları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girişinden itibaren canlı yayına geçti. Tagesspiegel, haberinde, "Ayasofya'da ilk Cuma namazı: Türk hükümet basını Batı'ya karşı 'çift tokatı' kutluyor" dedi. Yunan televizyonları "Hristiyanlar için kara gün", "Erdoğan dediğini yaptı" yorumlarında bulunup Erdoğan'ın camide Kur'an-ı Kerim okumasını canlı olarak aktardı. New York Times, Erdoğan'ın uzun yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdiğini anlattı. Al Jezeera "Ayasofya 86 yıl sonra görsel şölene hazırlandı" derken Hollanda basını "Muhafazakâr Türklerin rüyası gerçek oldu" yorumu yaptı.İran devlet televizyonu da Ayasofya'nın açılışını yüzyılın en önemli olaylarından biri olarak niteledi. Güney Afrika, Endonezya ve Malezya basını cuma namazını canlı yayımladı. Ayasofya'nın açılışı sosyal medyada da dünya gündeminde üst sıralarda yer aldı. Almanya'da ilk sıraya yükseldi.AYASOFYA'DAKİ açılış programı, Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkenin medyasından ilgi görüyor. Programı çok sayıda yabancı ülkenin basın mensubu da takip etti. Medya mensupları, meydanda kendileri için oluşturulan platformda yayın yaptı.