Merakla bekleniyor... Bayramda yasak var mı, açıklama geldi mi? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Bu yıl 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı ile birlikte kısıtlama olup olmayacağı araştırılırken gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki; bayramda yasak var mı, açıklama geldi mi? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte o açıklamalar...