Ülkemizdeki tüm illerin alan koduna göre, telefon kodu bulunuyor. Günlük hayatta sıklıkla bizi arayanlara bakarken sıklıkla karşılaştığımız kodlardan birisi de 312 telefon kodu oluyor. Bu kodlar, Türkiye'deki telefon numaralandırma sistemi ve belirli hizmetlere tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi verir. Peki 312 Nerenin Kodu? 0312 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?
312 telefon alan kodu Ankara iline aittir. Ankara'da yaşayan vatandaşlar 0312 telefon koduna sahiptirler.
Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara ilinin telefon kodu 0312'dir. Böylelikle, başkent Ankara'nın sabit numaralı hatlarına "312" koduyla erişim yapılabilir.
ANKARA TELEFON İLÇE ALAN KODLARI
Akyurt Telefon Kodu : 0312844
Altındağ Telefon Kodu : 0312309
Ayaş Telefon Kodu : 0312712
Bala Telefon Kodu : 0312876
Beypazarı Telefon Kodu : 0312763
Çamlıdere Telefon Kodu : 0312753
Çankaya Telefon Kodu : 0312425
Çubuk Telefon Kodu : 0312837
Elmadağ Telefon Kodu : 0312863
Etimesgut Telefon Kodu : 0312244
Evren Telefon Kodu : 0312893
Gölbaşı Telefon Kodu : 0312484
Güdül Telefon Kodu : 0312728
Haymana Telefon Kodu : 0312658
Kalecik Telefon Kodu : 0312857
Kazan Telefon Kodu : 0312814
Keçiören Telefon Kodu : 0312314
Kızılcahamam Telefon Kodu : 0312736
Mamak Telefon Kodu : 0312368
Nallıhan Telefon Kodu : 0312785
Polatlı Telefon Kodu : 0312621
Sincan Telefon Kodu : 0312270
Şereflikoçhisar Telefon Kodu : 0312687
Yenimahalle Telefon Kodu : 03123430372 Nerenin Kodu? - 372 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir? 364 Nerenin Kodu? - 0364 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?