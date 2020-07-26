Ülkemizdeki tüm illerin alan koduna göre, telefon kodu bulunuyor. Günlük hayatta sıklıkla bizi arayanlara bakarken sıklıkla karşılaştığımız kodlardan birisi de 312 telefon kodu oluyor. Bu kodlar, Türkiye'deki telefon numaralandırma sistemi ve belirli hizmetlere tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi verir. Peki 312 Nerenin Kodu? 0312 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

312 NERENİN ALAN KODU?

312 telefon alan kodu Ankara iline aittir. Ankara'da yaşayan vatandaşlar 0312 telefon koduna sahiptirler.

0312 TELEFON NUMARASI ALAN KODU NERESİ HANGİ ŞEHİR?

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara ilinin telefon kodu 0312'dir. Böylelikle, başkent Ankara'nın sabit numaralı hatlarına "312" koduyla erişim yapılabilir.

ANKARA TELEFON İLÇE ALAN KODLARI

Akyurt Telefon Kodu : 0312844

Altındağ Telefon Kodu : 0312309

Ayaş Telefon Kodu : 0312712

Bala Telefon Kodu : 0312876

Beypazarı Telefon Kodu : 0312763

Çamlıdere Telefon Kodu : 0312753

Çankaya Telefon Kodu : 0312425

Çubuk Telefon Kodu : 0312837

Elmadağ Telefon Kodu : 0312863

Etimesgut Telefon Kodu : 0312244

Evren Telefon Kodu : 0312893

Gölbaşı Telefon Kodu : 0312484

Güdül Telefon Kodu : 0312728

Haymana Telefon Kodu : 0312658

Kalecik Telefon Kodu : 0312857

Kazan Telefon Kodu : 0312814

Keçiören Telefon Kodu : 0312314

Kızılcahamam Telefon Kodu : 0312736

Mamak Telefon Kodu : 0312368

Nallıhan Telefon Kodu : 0312785

Polatlı Telefon Kodu : 0312621

Sincan Telefon Kodu : 0312270

Şereflikoçhisar Telefon Kodu : 0312687

Yenimahalle Telefon Kodu : 0312343

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