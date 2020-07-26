AVM kapısı çarptı bitkisel hayata girdi

İstanbul'da Hakan Aras, 8 Mayıs 2013'de aimesiyle birlikte İstinye Park AVM'ye gitti. Otoparktan AVM girişi için sıra beklemeye başladılar. Bu sırada otomatik kapı kayınvalidesi Gülsen Şen'in üstüne kapandı. 75 yaşındaki yaşlı kadın yere düştü. Kafasını mermer zemine çarpan Şen, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı kadın ise bitkisel hayata girdi. Hakan Aras ve eşi Ayşen Aras, annelerinin başına gelen olayla ilgili AVM yönetiminden şikâyetçi oldu. Dosyaya atanan bilirkişi, AVM yönetiminin olayda kusurlu olduğuna dair rapor verdi. Rapor sonrası AVM yetkililerinin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Yıllar süren soruşturma sonrası savcılık, yaşlı kadının yaralanmasına neden olan yetkililer hakkında dava açtı. İddianamede, Şen'in yaralanmasında, yeterli tedbirleri almayıp gerekli özeni göstermeyen AVM yetkililerinin kusurlu olduğu anlatıldı. "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmaktan" dava açılan iki yetkilinin 1.5 yıla kadar hapisleri isteniyor.SABAH'a konuşan Şen'in damadı Aras, "Anneler günü hediyesi alacaktık. Annem koltuk değnekleri ile yürüdüğü için bodrum kattan yanında bakıcısı ile birlikte giriş yapıp asansörle yukarı çıkacaktı. Bende yukarı katta asansör önünde bekleyecektim. Fotoselli kapının içinde xray cihazı sırasını beklerken kapı kapanmış, annemi yere düşürmüş. Ambulansla hastaneye götürdüm. Beyin tomogrofisi çekildi ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılarak acilen ameliyata alındı. Ertesi gün kanama devam ettiği için tekrar ameliyat edildi. O günden beri hastanede ve bitkisel hayatta" diye konuştu.