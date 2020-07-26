Son dakika haberi: Dolandırıcılığın böylesi! Jigololuk için internete ilan veriyorlardı... 9 milyon TL'lik vurgun yaptılar

İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan çete 6 ayda 9 milyon TL'lik vurgun yaptı! Son dakika gelişmesine göre ise dolandırılan mağdurlardan sadece 30 kişi şikayetçi oldu. İstanbul'da elebaşılığını Ç.Ö.'nün yaptığı bir çete internet sitelerine jigolo ilanları veriyordu. İlanlarda jigolo adayları arandığı belirtilerek, erkeklere kadınlarla tanışıp yüklü miktarlarda para kazanabilecekleri vaat ediliyordu. Kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünenler, çetenin kurduğu internet sitelerine kişisel bilgilerini girerek VIP ya da Gold üye yapılıyordu.

Günde birlikte olduğu kadınlara göre 2 ile 5 bin TL arasında para kazanabileceği belirtiliyordu. Üye yapılırken, üyeliğin derecesine göre bin ile 2 bin TL arasında kayıt parası alınıyordu. Tuzağa düşürülen erkek, çetenin kadın üyesi tarafından aranıyordu.