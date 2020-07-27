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ne zaman bitiyor? Adliyeler ne zaman açılacak, bu yıl adli tatil ne zaman sona eriyor?

Her yıl yargıda toplu izin anlamına gelen uygulaması yapılıyor. Gelen son açıklamaya göre; bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bir süre kapalı kalan adliyelerde her sene olduğu gibi 20 Temmuz tarihinde ara verdiğini duyurdu. Peki, 2020 Adli tatil ne zaman bitiyor? Bu yıl adli tatil hangi tarihte ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:24 ABONE OL
Adli tatil ne zaman bitiyor? Adliyeler ne zaman açılacak, bu yıl adli tatil ne zaman sona eriyor?

hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmemekle beraber acil niteliği taşıyan davalar nöbetçi mahkemelerce görülebilmesini sağlayan bir aradır. Bu kapsamda öncelikli olarak adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar konuya ilişkin tarih araştırması yapmaya başladı. Peki, 2020 Adli tatil ne zaman bitiyor? Bu yıl adli tatil hangi tarihte ne zaman sona erecek? İşte tüm detaylar…

BU YIL ADLİ TATİL VAR MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Her yıl yapılan Adli tatil bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak edilirken adliyeler 20 Temmuz tarihinde her yıl olduğu gibi işlemlerine ara verdi. Bu tatil süreci boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakılabilecek ancak diğer davalar ise tatilin sona ermesi ile beraber görülecek…

Adli tatil ne zaman bitiyor? Adliyeler ne zaman açılacak, bu yıl adli tatil ne zaman sona eriyor?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda " süresi" başlıklı 102. maddesinde: ", her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

Adli tatil ne zaman bitiyor? Adliyeler ne zaman açılacak, bu yıl adli tatil ne zaman sona eriyor?

boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşüyor. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.

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Adli tatil ne zaman bitiyor? Adliyeler ne zaman açılacak, bu yıl adli tatil ne zaman sona eriyor?
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