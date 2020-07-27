Adli tatil ne zaman bitiyor? Adliyeler ne zaman açılacak, bu yıl adli tatil ne zaman sona eriyor?

Adli tatil hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmemekle beraber acil niteliği taşıyan davalar nöbetçi mahkemelerce görülebilmesini sağlayan bir aradır. Bu kapsamda öncelikli olarak adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar konuya ilişkin tarih araştırması yapmaya başladı. Peki, 2020 Adli tatil ne zaman bitiyor? Bu yıl adli tatil hangi tarihte ne zaman sona erecek? İşte tüm detaylar…

BU YIL ADLİ TATİL VAR MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Her yıl yapılan Adli tatil bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak edilirken adliyeler 20 Temmuz tarihinde her yıl olduğu gibi işlemlerine ara verdi. Bu tatil süreci boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakılabilecek ancak diğer davalar ise tatilin sona ermesi ile beraber görülecek…