Son dakika: 9 milyonluk ‘jigolo’ vurgununa operasyon! 53 kişi adliyeye sevk edildi

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: 9 milyonluk ‘’ vurgununa operasyon! 53 kişi adliyeye sevk edildi

'da sitelerine ilanları verip 6 ay içerisinde yaklaşık 9 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 74 kişiden 53’ü adliyeye sevk edildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:51 Son Güncelleme: 27.7.2020 13:12 ABONE OL
'Jigolo Çetesi'ne operasyonun görüntüleri polis kamerasına yansıdı

'da elebaşılığını Ç.Ö.'nün yaptığı bir çete sitelerine ilanları veriyordu. İlanlarda jigolo adayları arandığı belirtilerek erkeklere kadınlarla tanışıp yüklü miktarlarda para kazanabilecekleri vaat ediliyordu. Kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünenler, çetenin kurduğu internet sitelerine kişisel bilgilerini girerek VIP ya da Gold üye yapılıyordu. Günde birlikte olduğu kadınlara göre 2 ile 5 bin TL arasında para kazanabileceği belirtiliyordu. Üye yapılırken, üyeliğin derecesine göre bin ile 2 bin TL arasında kayıt parası alınıyordu. Tuzağa düşürülen erkek, çetenin kadın üyesi tarafından aranıyordu.

'Jigolo Çetesi'ne operasyonun görüntüleri polis kamerasına yansıdı

9 MİLYONLUK VURGUN

Tuzağa düşürülen kişiler aramanın ardından çete üyesi başka bir kişi devreye girerek birlikte olacağı kadının VIP üyelik gerektirdiği, bu nedenle kayıtta verdiği paraya ek olarak yeni para yatırması gerektiği söyleniyordu. İstenen bu parayı yatırdıktan sonra da hesabına birlikte olacağı kadınla ilgili para yatırılacağı söylenerek telefon kapatılıyordu.

'Jigolo Çetesi'ne operasyonun görüntüleri polis kamerasına yansıdı

Bu görüşmeden sonra çetenin başka bir üyesi iyice tuzağa çekilmiş erkeği arayarak, "Sen FETÖ'cülerin hesabına para yatırmışsın. Başın belada ancak biz sana yardım edeceğiz. Bunun için para gerekli" diyerek, verdikleri hesaba ek para yatırması isteniyordu. Bu görüşmelerden sonra da bağlantı koparılıyordu. İyice dolandırılan kişi çeteyle bir daha temas kuramıyordu. Çetenin tuzağına düşürdüğü yüzlerce erkeği dolandırdığı anlaşılırken, günlük 50 ile 60 bin TL arasında dolandırdıkları, 6 ayda da yaklaşık 9 milyon TL vurgun yaptıkları anlaşıldı.

'Jigolo Çetesi'ne operasyonun görüntüleri polis kamerasına yansıdı

TUZAĞA DÜŞEN 30 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Çete üyelerinin kazandıkları paralarla lüks bir yaşam sürdükleri belirlendi. Çeteden 30 kişi şikâyetçi olurken, yüzlerce kurbanın hem dile düşmemek hem de aileleri ve yakın çevrelerinin duymasından çekindikleri için şikâyetçi olmayı tercih etmedikleri de tespit edildi. İnternette çok sayıda erkeğin bu sitelerle ilgili şikâyet yazıları yer alırken, isimlerini gizleyerek yazan erkekler bu yazılarda para yatırmaktan bıktıklarını söyleyerek yardım istiyor.

'Jigolo Çetesi'ne operasyonun görüntüleri polis kamerasına yansıdı

74 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ilanlarıyla yüzlerce erkeği dolandıran çeteye yönelik operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 67'den 74'e çıktı. El konulan lüks otomobil sayısı 4'ten 11'e yükseldi. Çetenin vurgun paralarıyla aldığı ev ve arsalar da belirlenerek tapu müdürlüklerinde şerh koydurulduğu bildirildi.

'Jigolo Çetesi'ne operasyonun görüntüleri polis kamerasına yansıdı

53 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifadelerinin ardından yüzlerce erkeği dolandıran şüphelilerden 53'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilecekler.

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Son dakika: 9 milyonluk ‘jigolo’ vurgununa operasyon! 53 kişi adliyeye sevk edildi
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