Son dakika: 9 milyonluk ‘jigolo’ vurgununa operasyon! 53 kişi adliyeye sevk edildi

Bu görüşmeden sonra çetenin başka bir üyesi iyice tuzağa çekilmiş erkeği arayarak, "Sen FETÖ'cülerin hesabına para yatırmışsın. Başın belada ancak biz sana yardım edeceğiz. Bunun için para gerekli" diyerek, verdikleri hesaba ek para yatırması isteniyordu. Bu görüşmelerden sonra da bağlantı koparılıyordu. İyice dolandırılan kişi çeteyle bir daha temas kuramıyordu. Çetenin tuzağına düşürdüğü yüzlerce erkeği dolandırdığı anlaşılırken, günlük 50 ile 60 bin TL arasında dolandırdıkları, 6 ayda da yaklaşık 9 milyon TL vurgun yaptıkları anlaşıldı.