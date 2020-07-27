Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji’den ve fırtına uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşlara meydana gelebilecek kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi. İşte MGM tarafından yapılan açıklama…

Giriş Tarihi: 27.7.2020 22:47 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı geldi. MGM, Erzurum, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Muş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş için şiddetli rüzgâr uyarısı yaptı. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı valilik ve belediyelere dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Rüzgârın 28 Temmuz Salı saat 10.00 ile 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

"KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR"

MGM tarafından yapılan açıklamada "Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan yerel olarak kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SARI UYARI VERİLDİ

Meteoroloji'nin paylaştığı haritada Erzurum, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Muş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş sarı uyarılı iller olarak belirtildi.

VALİLİK VE BELEDİYELER UYARILDI

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise 3 şehrin belediye ve valilikleri etiketlenerek kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA