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haberi: Ayrıldığı sevgilisine tuzak kurdu! İntikamcı sevgilinin 7 yıl hapsi isteniyor

haberi... Ayrıldığı eski sevgilisinden intikam almak için hesaplarının şifrelerini değiştiren öfkeli sevgilinin başı derde girdi. Eski sevgilisinin fotoğraflarını ve cep telefonu numarasını çaldığı sosyal medya hesaplarından paylaşan genç adam hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 27.7.2020 16:24 Son Güncelleme: 27.7.2020 16:37 ABONE OL
Son dakika haberi: Ayrıldığı sevgilisine tuzak kurdu! İntikamcı sevgilinin 7 yıl hapsi isteniyor

Son dakika haberi: 24 yaşındaki S.T. isimli genç kadın, 21 yaşındaki B.D. ile sevgiliydi. Çift geçtiğimiz Şubat ayında ilişkilerini bitirdi. Ayrılığı hazmedemeyen öfkeli sevgili kız arkadaşından intikam almak istedi. Bunun için kız arkadaşının bilgilerini elde etmeye çalışan sevgili bir plan hazırladı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI ÇALDI

Genç kızın sosyal medya hesaplarına gizlice girip şifresini değiştiren genç adam birde eski sevgilisinin fotoğraflarını cep telefonu numarası ile paylaştı. Genç kadının bir anda telefonuna yabancı kişiler tarafından mesaj ve arama gelince hesaplarının çalındığı ortaya çıktı. Yaşadıklarının ardından soluğu savcılıkta alan S.T., hesabını çalan kişi hakkında şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında S.T.'nin sosyal medya hesaplarına giren IP numarasından B.D.'ye ulaşıldı. İfadesi alınan genç adam, 'Söz konusu paylaşımları ben yaptım. Amacım intikam almaktı, yaptığımdan pişmanım' diye konuştu.

7 YIL İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda genç adam hakkında 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Bir Şekilde Elde Etmek veya Yaymak' suçu kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Son dakika haberi: Ayrıldığı sevgilisine tuzak kurdu! İntikamcı sevgilinin 7 yıl hapsi isteniyor
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