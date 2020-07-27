SON DAKİKA: Kredi ve Burs ödemeleri ne zaman? KYK ile burs ve kredi paraları bayramdan önce ödenecek mi?

KYK'nın (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yüksek öğrenim gören öğrencilere imkan olarak sunduğu kredi ve burslara ilişkin ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yapılan ulusa sesleniş konuşmasında öğrenciler tarafından merakla beklenen ödemelere ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar sonrasında kredi ve burs ödemeleri ne zaman? sorusu üzerinde araştırmalar yoğunlaştı…
Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamadaki kredi ve burs ödemelerine ilişkin detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kredi ve burs ödemelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı;
Emekli, engelli ve öğrencilerin ödemelerinin bayram öncesi yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bayramda altıncı defa 12,4 milyon emeklimize biner lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz.
Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı, bunu muhalefetin aklında iyi tutması lazım, 64,2 milyar liradır. Engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım ücretlerini de bayramı beklemeden hesaplara yatırıyoruz. Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini de bayram öncesi tamamlayacağız. Bu kapsamda 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız. Memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı biliyorsunuz, bunlar şimdi muhalefette" diye konuştu.