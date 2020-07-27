SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 27 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin son dakika haberleri yakından takip edilirken günlük koronavirüs verileri de gelmeye devam ediyor. Bakan Koca açıklamasında; "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 27 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum ne? Bakan Koca son dakika açıkladı!

CORONA TABLOSU: TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

27 Temmuz Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

İşte son dakika gelişmeleri...