SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 27 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin son dakika haberleri yakından takip edilirken günlük koronavirüs verileri de gelmeye devam ediyor. Bakan Koca açıklamasında; "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 27 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum ne? Bakan Koca son dakika açıkladı!
27 Temmuz Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
İşte son dakika gelişmeleri...
26 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor.
25 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli.
24 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor.
23 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum.
22 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz. http://covid19.saglik.gov.tr
21 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: http://covid19.saglik.gov.tr
20 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok.