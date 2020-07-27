MPİ Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 26 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste

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MPİ sonuçları belli oldu! , ,

İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe yeni alınan oyununun 26 Temmuz 2020 Pazar çekilişi MPİ tarafından tamamlandı. Sınırlı sayıda biletle her gün oynanan Süper Piyango şanslı numaralarını merak eden şans oyunu severler büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek için belli oldu mu? sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyor. İşte , ,

Giriş Tarihi: 27.7.2020 02:22 Son Güncelleme: 27.7.2020 07:39 ABONE OL
Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 26 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste

İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan sayılı oluşturulan biletlerle her gün oynanabilen sonuçları MPİ tarafından bugün (26 Temmuz 2020 Pazar) yapılan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü çekiliş için bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor. MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (26 TEMMUZ 2020 PAZAR)

MPİ Süper Piyango 26 Temmuz çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 22.15'te yapılan canlı çekilişle belirlendi.

Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 26 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste

26-07-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
302136
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
182266
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
128649 318694 349918 435797 469108
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
0

Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 26 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste

SÜPER PİYANGO NEDİR?

İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

SÜPER PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

biletleri Milli Piyango İdaresi'nin anlaşmalı olduğu sanal bayilerden satın alınmaktadır.

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Süper Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından aksi belirtilmedikçe her akşam saat 22:15'de canlı olarak yapılır.

SÜPER PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR VE NEREDEN OYNANIR?

Her gün 1 (BİR) kişiye 500.000 TL büyük ikramiye, 5 (BEŞ) kişiye 10.000 TL ikinci ikramiye ve 0-9 arası rakamlardan belirlenecek [ (0-1-2-3-4) ve (5-6-7-8-9) arasından çekilecek ] 2 adet numaraya amorti kazandıracak olan Süper Piyango oyunu, yalnızca sanal bayilerde oynanabilmektedir.

SÜPER PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIYOR?

Süper Piyango oyununda bilet satışları her gün saat 22:30 'da başlar ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona erer.

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MPİ Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 26 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste
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